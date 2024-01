VÍDEO – Motoristas de ônibus e carreta ignoram enchente em rua de Brusque e causam revolta dos moradores

Motoristas de um ônibus e uma carreta foram flagrados ignorando a enxurrada que atingiu a rua João 23, no bairro Primeiro de Maio, que foi totalmente alagada pela forte chuva que atingiu a cidade no fim da tarde desta segunda-feira, 29. Sem reduzir a velocidade, os veículos provocaram pequenas ‘ondas’, revoltando os moradores.

Com a passagem dos carros, a água que tomou conta da via, acabou ganhando força e atingindo as casas. Um vídeo mostra o momento da passagem dos automóveis e a onda entrando em uma garagem.

Assista o vídeo:

Enxurrada

Além do bairro Primeiro de Maio, também houve registros de alagamentos em Paquetá, Águas Claras, Azambuja e Poço Fundo. Não há informações se pessoas ficaram feridas ou se ocorreram acidentes durante a enxurrada.

Nas redes sociais, a Defesa Civil alertou sobre o alto risco de alagamentos em Brusque e em parte do Vale do Itajaí nesta segunda-feira.

O órgão pede para que a população fique atenta a possíveis deslizamentos, quedas de árvores e dados na rede elétrica. Qualquer emergência deve ser comunicada à Defesa Civil, através do telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.

