Conheça os estudantes de Brusque que foram medalhistas na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Alunos de diversas escolas públicas e privadas de Brusque foram premiados com medalhas na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Ao todo, foram cinco premiados com medalha de prata e 21 com medalha de bronze. No geral, mais de 840 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil realizaram a prova em outubro de 2023.

A Olimpíada também concedeu uma premiação ao professor Manuel Carvalho Felix, da Escola de Ensino Fundamental Municipal Rio Branco. A competição tem como objetivo estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade de professores e estudantes.

Entenda a competição

Os alunos que participam da Obmep são divididos em três níveis:

Nível 1 – estudantes de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental;

Nível 2 – estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental;

Nível 3 – estudantes do Ensino Médio.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dos 6º e 7º anos devem ser inscritos para as provas do nível 1. Alunos da EJA dos 8º e 9º anos devem ser inscritos para as provas no nível 2, e os do Ensino Médio para as provas de nível 3.

Na primeira fase, é realizada a aplicação da prova objetiva, composta por 20 questões diferenciadas por níveis em cada escola inscrita. A correção é efetuada pelos professores das escolas, seguindo instruções e gabaritos elaborados pela Obmep.

Na segunda fase, ocorre a prova discursiva com seis questões, também diferenciadas por níveis, aplicada em centros escolhidos pela Obmep. Participam dessa fase apenas os alunos classificados, conforme os critérios descritos no regulamento.

Diversas escolas públicas emplacaram alunos na lista dos vencedores, que teve 18 nomes. Entre as instituições privadas quem ficou em destaque foi o Colégio São Luiz e o Sesi, ambos com três alunos premiados. Ao total foram sete medalhas de bronze e uma de prata.

Confira lista de vencedores das escolas públicas divida por níveis:

Confira lista de vencedores das escolas privadas divida por níveis:

