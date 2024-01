Em meio às exuberantes paisagens da comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, cujas montanhas guardam as preciosas nascentes do rio Itajaí-Mirim, destaca-se a família Brambilla como guardiã exemplar desse tesouro natural.

Jaison e Juliana, juntamente com suas duas filhas, empreenderam uma jornada significativa mata adentro até alcançar o sagrado local onde as águas cristalinas brotam, iniciando assim um trabalho de cuidado e preservação.

A caminhada até às nascente do rio

A caminhada até as nascentes revelou-se uma experiência deslumbrante, onde a natureza se apresentou em toda sua exuberância.

O casal, com um profundo respeito pelo meio ambiente que os cerca, dedica-se a coletar água das nascentes do rio Itajaí-Mirim para o consumo doméstico.

A cada visita, realizam cuidadosa limpeza e manutenção, assegurando a qualidade e a pureza dessa fonte vital.

A água que brota das pedras não é apenas cristalina, mas também inabalavelmente confiável, fornecendo sustento às gerações dos Brambilla há mais de 30 anos.

Nascentes do rio resistindo às estiagens

Em tempos passados, a comunidade de Fazenda Rio Bonito enfrentou desafios significativos durante períodos de estiagem, com a escassez de água impactando severamente alguns residentes.

No entanto, os Brambilla, que nesse período de três décadas retiram a água diretamente das nascentes, nunca experimentaram tal desabastecimento.

Jaison compartilha com orgulho a honra de residir em uma área tão crucial para a manutenção do ecossistema, destacando a importância de preservar as riquezas naturais e garantir a sustentabilidade para as futuras gerações.

Nascentes do rio em fotos após anúncios

Galeria de fotos

Esta matéria culmina com a apresentação de uma galeria de fotos que captura os momentos marcantes da visita da família Brambilla às nascentes do rio Itajaí-Mirim.

As imagens revelam um rio intocado pelos efeitos do progresso, proporcionando uma visão autêntica e preservada da natureza.

