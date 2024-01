Saiba como está o andamento das obras das vias de acesso e entorno de nova ponte do Centro

Para completar as vias de acesso e entorno da ponte Arquiteta Andréa Volkmann, no Centro de Brusque, a Secretaria de Obras está realizando a construção das novas vias ao redor do Pavilhão da Fenarreco e da Arena Brusque. Nos trechos, já foram instaladas as tubulações e a confecção das bocas de lobo, além do rebaixo e da preparação para implantação do asfalto.

Nas vias de acesso, a rua Riachuelo já foi recapeada e está pronta. Nas ruas Marechal Hermes e São José, a situação é a mesma: ambas já passaram pelo nivelamento asfáltico e agora aguardam apenas o recapeamento.

A situação das calçadas para o acesso de pedestres que queiram atravessar a ponte à pé também já está finalizada, incluindo a colocação do piso podotátil, que visa oferecer maior acessibilidade a pessoas com algum tipo de deficiência visual.

Para detalhar a atual situação de toda a área que compõe a nova ponte, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Ivan Bruns Filho, explicou o andamento dos trabalhos.

“Nós terminamos o acesso principal da ponte, finalizando assim a concretagem das calçadas do acesso principal e seguimos no trabalho dos acessos secundários, aqui próximo à Arena Multiuso, onde já foram instalados as tubulações e as caixas. Seguem sendo feitos agora o rebaixo, colocação de rachão, base e macadame, para deixar tudo preparado para receber a pavimentação também nesse trecho”, disse Ivan.

A expectativa de conclusão das obras no entorno da ponte Andréa Volkmann é de que tudo seja finalizado até o fim de fevereiro. Entretanto, a pasta informa que as condições climáticas podem atrapalhar a precisão. A ponte foi aberta ao público no dia 23 de outubro de 2023. A estrutura liga a rodovia Antônio Heil ao Centro I.

