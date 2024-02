Operação Profusão: funcionária pública, advogado e outra pessoa são presos em Joinville; entenda

A Polícia Civil, por meio da 3ª Decor — Delegacia Especializada no Combate à Corrupção —, realizou a terceira fase da Operação Profusão, em Joinville e São Francisco do Sul. Um advogado, uma funcionária pública do Detran e outra mulher foram presos na manhã desta terça-feira, 6.

Segundo a polícia, nesta fase, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. A Operação Profusão investiga uma série de crimes praticados por agentes públicos vinculados ao Detran-SC junto a despachantes e outros profissionais.

Conforme divulgado ao longo da investigação, outras pessoas foram identificadas como integrantes de um esquema criminoso voltado para a prática dos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e corrupção ativa. Mauricinho Soares (MDB), vereador de Joinville, é uma das pessoas presas preventivamente devido à operação.

Os três presos nesta terça-feira atuavam para o grupo criminoso. Participaram da operação Policiais Civis da Diretoria da Deic, da Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção (Cecor), da Decor/Deic, da 1ª Decor, da 2ª Decor, da 4ª Decor e da 2ª DRP-Joinville. A operação também contou com o acompanhamento da Comissão de Prerrogativas da OAB – Subseção de Joinville.

