Polícia Civil prende suspeitos de terem agredido e roubado carro de idoso em Brusque

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Brusque e Delegacia de Botuverá, prendeu dois suspeitos de terem invadido um apartamento, agredido e roubado um idoso, de 74 anos, na madrugada desta segunda-feira, 5, no Centro de Brusque.

Segundo a polícia, por volta da meia-noite, dois homens encapuzados entraram pela janela do apartamento, violentaram o idoso e levaram o carro, celular e dinheiro. A vítima afirmou aos policiais que não reconheceu os invasores.

Com auxílio de uma empresa de monitoramento local, os policiais identificaram o veículo que levou os criminosos até a casa do idoso. Ao abordar o condutor do veículo, na cidade de Botuverá, ele alegou que foi contratado por vizinhos para trazê-los até Brusque.

Após coletar informações, os agentes chegaram até a residência de dois suspeitos de 33 e 41 anos, que foram presos em flagrante. Uma roda do carro roubado foi encontrada dentro da casa. Já o veículo foi encontrado posteriormente no bairro Dom Joaquim.

