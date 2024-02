Brusque sai atrás, mas arranca empate com golaço de falta diante do Joinville

O Brusque empatou em 1 a 1 com o Joinville na noite deste domingo, 4, no Estádio das Nações, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Após sair atrás com gol de Yuri Mamute, o quadricolor conseguiu reagir no segundo tempo a ponto de arrancar o empate: um golaço de falta cobrada por Jhemerson deixou tudo igual. Com o resultado, o time do técnico Luizinho Lopes está há quatro jogos sem vitória.

Os primeiros minutos não passaram boas impressões. A bola mais pulava do que rolava no Estádio das Nações. O Brusque não teve muito mais do que uma sequência de três escanteios antes de dois minutos decorridos, sem causar perigo.

Assim como na derrota diante do Nação, o Brusque era lento, e inofensivo. A partir do momento em que o JEC teve mais espaço e agressividade, abriu o placar. Aos nove minutos, Yuri Mamute recebeu na quinta da grande área, limpou Éverton Alemão e disparou a bomba no canto alto, à direita de Matheus Nogueira.

Lá e cá

O Brusque teve uma finalização clara aos 14 minutos. Jhemerson cobrou escanteio e Wallace subiu bem para cabecear, mas a bola foi para fora, à direita de Glauco.

A resposta do JEC foi dada aos 16. Serrato e Diego Tavares não conseguiram desarmar Vitor Leque, e no bate-e-rebate, a bola chegou em Evanderson, livre. Éverton Alemão arranca do outro lado da área e consegue travar, ganhando escanteio.

Aos 19, Diego Tavares recebeu invertida na esquerda e cruzou. Serrato chegou chutando para o gol, mas Glauco encaixou. Três minutos depois, Éverton Alemão sentiu dores na panturrilha e foi substituído por Salustiano.

Matheus Nogueira evita o pior

Vitor Leque perdeu duas grandes chances para o JEC. Havia Matheus Nogueira no meio do caminho. O goleiro era um oásis de qualidade em meio ao deserto que era a atuação do Brusque.

Aos 27, após erro colossal de Serrato, Vitor Leque arrancou em velocidade. Contudo, finalizou mal, e o goleiro, fechando o ângulo, fez defesa mais simples com a bola vindo em sua direção.

Aos 38, recebendo passe em profundidade, Vitor Leque ficou novamente cara a cara com Matheus Nogueira. Desta vez, tentou partir para o drible, mas o goleiro quadricolor foi muito bem para fazer a defesa limpa.

Tentativas

O segundo tempo começou muito lento. O Joinville já não conseguia finalizações claras nem chances com a mesma qualidade das obtidas no primeiro tempo. Já o Brusque demorou um pouco, mas teve dois bons momentos com Dentinho.

Aos seis minutos, ele recebeu de Jhemerson dentro da área e chutou forte, mas a bola foi para fora. Aos 13, juntou a sobra da cobrança de falta, teve espaço e chutou colocado. A bola passou por cima, bem próxima ao gol.

Desperdícios

Aos 20, Guilherme Queiróz desperdiçou a maior chance do Brusque no jogo. Após jogada pela esquerda, recebeu completamente livre. O centroavante completou de primeira e a bola foi para fora, à esquerda de Glauco.

O JEC respondeu aos 24. Cachoeira arrancou pela esquerda e driblou Salustiano, que ficou no chão. O atacante invadiu a grande área, mas, ao tentar o chute colocado, acabou isolando, atrapalhado pelo quique no gramado.

Aos 26, Dentinho fez belo passe para Jhemerson. Dentro da área, o camisa 8 chutou, mas a bola passou à direita de Glauco.

Golaço

Aos 29, Júlio César Pfleger apitou falta sobre Wallace na ponta esquerda, muito perto da área do JEC. O zagueiro pedia a penalidade máxima. Mas não tinha problema.

Jhemerson marcou um golaço, cobrando direto pro gol a falta, praticamente sem ângulo. A bola morreu à esquerda do goleiro, para dar um alívio ao quadricolor, que já não marcava há três jogos.

A partida ficou em aberto. As duas equipes buscavam o gol da vitória e conseguiam movimentações no ataque, mas não sem tanto perigo. Aos 44, Evanderson mandou uma bomba de longe, mas Matheus Nogueira fez defesa segura. Aos 46, Jhemerson cobrou falta quase do mesmo local em que marcou o gol de empate. Desta vez, mandou por cima.

Próximo jogo

O Brusque visita o Concórdia em partida que começa às 19h desta quarta-feira, 7. Dentinho e Serrato estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No mesmo dia, o Joinville recebe o Avaí na Arena, com o jogo começando às 21h30.

Brusque x Joinville

Campeonato Catarinense

5ª rodada

Domingo, 4 de fevereiro de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Partida sem presença de público

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei (Olávio-int), Éverton Alemão (Matheus Salustiano 22′-1ºt), Wallace, Alex Ruan (Luiz Henrique 21′-2ºt); Madison, Serrato (Rodolfo Potiguar 21′-2ºt), Jhemerson; Diego Tavares, Dentinho; Guilherme Queiróz (Maycon Douglas 21′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Joinville: Glauco; Lucas Mendes (Bernardo 16′-2ºt), Carlos Alexandre, Alisson, Diego Renan; Evanderson, Bruno Silva; Vitor Leque (Lucas Douglas 16′-2ºt), Lucas de Sá (Warley 48′-2ºt), Cachoeira; Yuri Mamute.

Técnico: Fabinho Santos

Trio de arbitragem: Júlio César Pfleger (CBF), auxiliado por Cristian Junges Delfino (FCF) e Luciane Rodrigues dos Santos (CBF)

Quarto árbitro: Rafael Ribeiro Ramos (FCF)

Gol: Yuri Mamute (9′-1ºt); Jhemerson 29′-2ºt)

Cartões amarelos: Serrato, Alex Ruan, Robson Agondi (aux. técnico), Dentinho; Carlos Alexandre, Lucas Mendes, William Fabbro (aux. técnico)

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: