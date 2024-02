Ciclista e motociclista morrem em acidente na BR-101 no Norte de SC

Uma colisão fatal na BR-101, em Araquari, gerou bloqueios e congestionamento de dez quilômetros (km) no final da tarde deste domingo, 4. Um ciclista e uma motociclista morreram no local.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o acidente foi registrado no km 73,4 no sentido Curitiba (PR), por volta das 17h15. A motocicleta era uma Kawasaki Ninja com placas de Joinville.

Interdição

Às 17h23, as duas faixas foram bloqueadas, e um desvio foi realizado pelo acostamento. Uma hora depois, foi realizado o bloqueio total da rodovia.

Por volta das 18h30, o acostamento foi novamente liberado para desvio. As duas faixas principais seguiam bloqueadas por volta das 19h e sem previsão para liberação.

Além da Arteris, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal atuam na ocorrência. As identidades das vítimas e a dinâmica do acidente não foram informadas.

Congestionamento

17h36: fila de 2 quilômetros;

17h48: fila de 5 quilômetros;

18h02: fila de 6 quilômetros;

18h22: fila de 8 quilômetros;

18h41: fila de 10 quilômetros.

