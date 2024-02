Dois homens são indiciados por quatro homicídios culposos após morte de jovens em BMW em Balneário Camboriú

A Polícia Civil concluiu nessa quarta-feira, 31, o inquérito policial que apurava as circunstâncias das mortes de quatro jovens dentro de um carro BMW na rodoviária de Balneário Camboriú no dia 1º de janeiro. Dois homens foram indiciados por homicídios culposos.

Conforme já divulgado, as perícias realizadas pela Polícia Científica concluíram que a causa das mortes foi asfixia provocada pela inalação de monóxido de carbono que vazou através da ruptura de uma peça, denominada downpipe, e entrou na cabine do veículo pelo ar condicionado.

Os peritos concluíram que a peça, a qual foi instalada em substituição ao catalisador do veículo, foi produzida e montada de forma precária e divergente dos padrões de qualidade do fabricante.

Indiciamentos por homicídios culposos

A investigação apontou que a peça que rompeu foi instalada em uma oficina situada na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), em julho de 2023, e que o serviço foi realizado por um homem de 48 anos, sem qualquer formação técnica, e sob a supervisão e controle do proprietário do estabelecimento, de 35 anos.

Diante dos elementos, o inquérito foi concluído com o indiciamento do proprietário da oficina e do responsável pela construção e instalação do equipamento por quatro homicídios culposos, haja vista a imperícia na realização do serviço.

O procedimento foi encaminhado para análise do Poder Judiciário e do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), a fim de dar andamento à fase processual.

Leia todas as notícias sobre o caso:



1. Quatro pessoas são encontradas mortas dentro de carro na rodoviária de Balneário Camboriú

2. Vazamento de monóxido de carbono pode ter sido a causa da morte dos jovens encontrados dentro de carro em Balneário Camboriú

3. Identificados jovens encontrados mortos dentro de carro em Balneário Camboriú

4. BMW onde jovens morreram em Balneário Camboriú pertence a mãe de uma das vítimas

5. Saiba como está investigação do caso dos jovens que morreram em BMW, em Balneário Camboriú

6. Saiba como foi o velório dos jovens mineiros encontrados mortos dentro de BMW em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: