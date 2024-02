Identificada idosa encontrada morta, amordaçada e amarrada no Norte catarinense

Foi identificada como Hildomar de Oliveira Eliziário, de 63 anos, a mulher encontrada morta, amordaçada e com as mãos amarradas dentro de casa em São Francisco do Sul. O caso aconteceu na avenida Doutor Nereu Ramos, no bairro Rocio Grande.

Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo já estava em estado de putrefação. Ainda de acordo com a PM, os vizinhos notaram a ausência dela e sentiram um forte odor vindo da residência. Eles chamaram a Polícia e ela foi encontrada.

Segundo relatos, ela era usuária de drogas e o local era frequentado por outros usuários de entorpecentes.

