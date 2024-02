Fecam muda presidência e novo prefeito assume entidade

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL), foi eleito nesta quarta-feira, 31, para presidir a Federação Catarinense de Municípios (Fecam). Na vaga de vice-presidente da entidade assume o prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall (MDB). Outros 13 prefeitos compõem a nova diretoria. Apenas uma chapa foi inscrita. Até então, a prefeita de Vargem, Milena Andersen Lopes (PL), comandava a Fecam.

“As pessoas vivem no município. É no município que as coisas têm que acontecer. Caminharemos juntos com uma agenda importante junto ao governador Jorginho Mello, para que Santa Catarina continue crescendo, desenvolvendo e sendo um exemplo para o nosso país”, disse o novo presidente da Fecam após a eleição.

Compõem a nova diretoria também os prefeitos Claudio Weschenfelder (Guarujá do Sul), Jean de Souza (Monte Castelo), Gilberto Lazzari (Faxinal dos Guedes), Leani Schmitt (Arabutã), Milena Lopes, Dalvania Cardoso (Içara), João da Silva (Anita Garibaldi), Marcelo Rocha (Laurentino), Douglas de Mello (Lebon Regis), Clemor Battisti (Itá), Odenir Deretti (Massaranduba), Sônia Vedovatto (Monte Carlo) e Eduardo Freccia (Palhoça).

