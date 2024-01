BMW onde jovens morreram em Balneário Camboriú pertence a mãe de uma das vítimas

De acordo com a Polícia Civil, a BMW, onde os jovens foram encontrados mortos no estacionamento do Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú na segunda-feira, 1, pertencia a mãe de uma das vítimas.

O veículo de luxo está no nome da mãe de Tiago de Lima Ribeiro, umas vítimas, segundo a polícia informou ao Portal g1. A BMW/320I M Sport, anos 2022, foi modificada e pode ter causado a morte dos quatros jovens. As investigações seguem em andamento.

Além de Tiago, de 21 anos, Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24, Karla Aparecida dos Santos, de 19, e Nicolas Kovaleski, de 16, também foram encontrados mortos dentro do carro. Todos eram naturais de Paracatu, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis há cerca de um mês.

Causa das mortes

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, uma falha mecânica na BMW teria levado monóxido de carbono para dentro do carro, através do ar condicionado, o que pode ter causado a morte dos quatro jovens.

Até o momento, a possibilidade de intoxicação é a principal suspeita da Polícia Civil. A investigação ainda segue em andamento. Conforme a polícia, as vítimas não apresentavam marcas de violência. A suspeita é que tenham sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Uma quinta pessoa estava no carro, porém não passou mal igual os outros e foi ela que pediu ajuda. A jovem prestou depoimento na delegacia.

