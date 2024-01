Fisioterapeuta morre com sinais de engasgamento no Sul de Santa Catarina

Um fisioterapeuta, identificado como Gustavo Prudêncio Pedro, aos 26 anos, morreu após ser atendido com sinais de engasgamento. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 1º, em Araranguá, no Sul de Santa Catarina.

Gustavo foi atendido inicialmente pela equipe da empresa CCR Via Costeira, concessionária responsável pelo trecho da BR-101. Em informações repassadas pela empresa à reportagem do jornal O Município, a vítima buscou ajuda, já engasgado, na unidade operacional do município de Araranguá.

No local, ainda conforme a concessionária, os primeiros atendimentos pré-hospitalares foram realizados, como ressuscitamento cardiopulmonar.

Posteriormente, o homem foi encaminhado ao hospital Regional da cidade. Porém, não resistiu. A causa exata da morte não foi divulgada.

Velório e sepultamento

Gustavo era filho de um funcionário da prefeitura de Maracajá, também do Sul do estado.

“Neste momento tão difícil e de dor, a Administração, presta sua solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus para que conforte seus corações, dando força e sabedoria”, lamentou o órgão.

O corpo foi velado em sua residência nesta terça-feira, 3. A celebração de despedida ocorreu às 16h30 e, logo em seguida, aconteceu o sepultamento.

