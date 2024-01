Jovem fica preso às ferragens após acidente envolvendo carro e caminhão no Primeiro de Maio, em Brusque

Uma colisão entre carro e caminhão no Primeiro de Maio, em Brusque, deixou um jovem de 21 anos preso às ferragens no início da manhã desta quarta-feira, 3. O acidente aconteceu por volta de 5h na rua Florianópolis.

De acordo com os bombeiros, o motorista do caminhão, de 38 anos, nada sofreu. Já o jovem de 21 anos, que conduzia um Ford Fiesta, com placas de Brusque, foi encontrado dentro do veículo com ferimento do crânio e dores na coluna. A porta dianteira do lado do carona teve que ser retirada para extração dele.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar também esteve no local.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: