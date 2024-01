Divulgado horário e local de velório de Gerd Gommersbach, neto do cônsul Carlos Renaux

O velório de Gerd Gommersbach, neto do cônsul Carlos Renaux, que morreu na tarde desta terça-feira, 2, em Blumenau, será nesta quarta-feira, 3, Capela Azaléia do Crematório Neuhaus, no bairro Salto do Norte, em Blumenau. Ele tinha 92 anos.

A cerimônia de despedida de Gerd começa às 15h. Ele estava internado há 10 dias em um hospital de Blumenau por causa de um problema de coração. Gerd passaria uma cirurgia nesta terça-feira, porém piorou desde o último fim de semana e não resistiu.

Ele é filho de Selma Renaux Gommersbach, a primogenita de Carlos Renaux. Ele era um dos poucos descendentes ainda vivos do cônsul, considerado um dos maiores benfeitores da história de Brusque.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: