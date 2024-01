Guabiruba iniciou o ano de 2024 marcando um volume excepcional de chuva em curto espaço de tempo. A soma dos acumulados, registrados apenas entre a terça-feira, 2, e as primeiras horas desta quarta-feira, 3, já ultrapassa os 100mm em alguns locais.

Um exemplo notável, pois, vem do bairro Aymoré, onde a soma parcial já chega aos 132,3 mm, praticamente a metade do esperado para o mês inteiro.

Toda essa precipitação, ocorrida então em poucas horas, causou alguns transtornos, provocando alagamentos em ruas e até mesmo em residências na tarde de terça-feira.

Números da chuva

A seguir, apresentamos um levantamento completo dos índices pluviométricos registrados em todo o Vale do Itajaí-Mirim no período que compreende a terça-feira e as primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

A apuração deixa claro que Guabiruba foi disparada a cidade que mais recebeu chuva na região. Confira os dados correspondentes a cada local descrito em anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Mais chuva à vista

A previsão do tempo para a região de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí nesta quarta-feira ainda indica o risco de chuva intensa e localizada.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o dia deve permanecer instável, com a presença de muitas nuvens, e se o sol aparecer, será por curtos períodos.

Coutinho ressalta então que a parte leste de Santa Catarina, que inclui Brusque, Guabiruba e outras cidades da região, deve ficar atenta a essa possível condição adversa.

No entanto, o profissional destaca que a maioria dos locais deve receber apenas precipitação de baixa intensidade.

Em relação às temperaturas, não há sinal de calor intenso à vista. As máximas em toda a região de Brusque nesta quarta-feira não devem ultrapassar os 25 a 26°C, destaca.

Chuva até quando?

O decorrer desta primeira semana do ano promete manter uma condição de tempo mais instável, com chuva sem horário definido por toda a região de Brusque.

O especialista da Climaterra antecipa que tanto a quinta quanto a sexta-feira ainda apresentam probabilidade de chuva, embora haja a perspectiva de alguns períodos um pouco mais prolongados de sol, principalmente na sexta-feira.

Ao se aproximar do fim de semana, Coutinho prevê um tempo mais estável na presença do sol, com a volta do aumento do calor, podendo até ultrapassar os 32 a 33°C.

Esse aquecimento maior pode resultar naquelas trovoadas típicas de verão, que normalmente ocorrem no decorrer da tarde em direção à noite.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Veja a seguir os nomes dos que estão apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um desses parceiros comerciais.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Entre mugidos e emoções, vaca encanta Botuverá então com surpresa dupla

2. GALERIA – Concerto de Natal das Luzes então ilumina o Santuário de Azambuja

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram então o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito na legenda.

*Gabiroba em Botuverá/Arquivo: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK