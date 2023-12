Na madrugada deste domingo, 17, em um cenário bucólico do bairro Salto de Águas Negras em Botuverá, uma linda história de vida se desdobrou.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Mansinha, uma vaca com mais de dez anos, protagonizou um acontecimento extraordinário, dando à luz não a um, mas a dois bezerros, um macho e uma fêmea, criando um vínculo especial com a família Gianesini.

Mansinha vem sendo parte integrante da vida da família há mais de uma década.

Em sua estreia como mãe de gêmeos, o animal não apenas superou todas as expectativas, mas também desempenhou seu papel com uma maestria digna de admiração.

No encanto da aurora, ela então trouxe à existência dois pequenos seres, carinhosamente batizados de “Pintadinha” e “Vermelhinho”, adicionando um toque especial a essa narrativa única de amor e vida.

Ivo Gianesini, o patriarca

O patriarca da família, o nono Ivo Gianesini, de 82 anos, recebeu a notícia com alegria, mesmo enfrentando alguns problemas de saúde e permanecendo acamado.

Com seu esforço incansável e dedicação inabalável, ele desempenhou um papel fundamental na construção deste lar impregnado de amor e constantemente envolto pela presença carinhosa dos animais.

“O nono é o alicerce da nossa família”, enfatiza Dalva Rosana Dalsegio Gianesini, porta-voz desse momento mágico, sobre a importância vital que ele exerce em suas vidas.

*Assista ao vídeo >>

*Autoria: Família Gianesini

A união dos irmãos em Botuverá

Os irmãos Edson e Adilson Gianesini, conhecidos por seu carinho com os animais, formam a dupla dedicada aos cuidados dos novos integrantes da família.

“Os filhotes, fortes e saudáveis, já realizaram sua primeira amamentação, prometendo uma vida cheia de travessuras e afeto”, relatam então felizes os irmãos.

Afeto que não está à venda

É importante destacar que, desta vez, a família Gianesini decidiu não pôr à venda os filhotes, optando por mantê-los e integrá-los ao seu convívio diário.

Este episódio resgata memórias de um acontecimento semelhante ocorrido há cerca de dez anos, quando outra vaca da família deu à luz gêmeos, embora com um intervalo de 15 dias entre eles.

O primeiro, prematuro, infelizmente não resistiu, mas o segundo sobreviveu, deixando uma lição de resiliência e esperança.

Assim, a história de Mansinha e seus gêmeos, Gêmeo e Gêmea, permanecerá como uma página inesquecível na narrativa familiar Gianesini, celebrando a vida, o cuidado e a riqueza que os animais trazem aos lares que os acolhem.

A cria inusitada de Botuverá em fotos

