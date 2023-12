Na noite de sexta-feira, 15, após a missa das 19h, Brusque testemunhou mais uma emocionante edição do Concerto de Natal das Luzes no Santuário Nossa Senhora de Azambuja.

Este evento, apoiado pela Havan desde 2009, é uma iniciativa então idealizada pelo pároco Padre Introvini Milani.

A cada ano, a organização introduz um tema único para narrar a história do Nascimento de Jesus, combinando comentários com performances musicais.

A proposta, pois, é preparar o público para vivenciar plenamente o espírito natalino e proporcionar uma noite encantadora com melodias festivas.

O empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan, é presença constante no Concerto de Natal das Luzes, juntamente com sua família.

“É uma noite incrível, repleta de emoções. Eu adoro esta época de Natal, razão pela qual, desde 2012, fazemos questão de patrocinar este grandioso evento em nossa cidade”, então comenta.

Natal das Luzes em fotos

Conforme o ditado popular destaca, “imagens valem mais que mil palavras”. Agora, prepare-se para se encantar com as fotos registradas durante o Concerto de Natal das Luzes no Santuário de Azambuja.

Esses cenários certamente evocarão emoções, capturando cada momento significativo.

Após a apresentação, não deixe de conferir os nomes dos patrocinadores, os verdadeiros responsáveis por tornar possível essa maravilhosa edição chegar até você.

*Autoria: Ciro Groh/O Município >>

