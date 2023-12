O Caminho dos Presépios, uma iniciativa singular concebida pela Prefeitura de Nova Trento, através da Secretaria de Cultura e Turismo, com o valioso respaldo da comunidade local, desponta como um projeto notável neste Natal.

No seu lançamento, em 2022, o Caminho dos Presépios ganhou vida ao longo da rua João Bayer Sobrinho, no coração da cidade, apresentando 18 magníficas obras de arte.

Já em 2023, é possível testemunhar uma expansão notável, com 26 presépios agora também embelezando a praça Getúlio Vargas, igualmente localizada no Centro da cidade.

O total de 52 representações do nascimento do Menino Jesus vem transformando o cenário urbano, proporcionando aos moradores locais e visitantes uma experiência natalina única e envolvente.

Natal em comunidade

A concepção dos presépios na praça uniu diversas comunidades e bairros de forma voluntária, contando com o engajamento de cooperativas, estabelecimentos comerciais e empresas locais.

Essa colaboração não apenas reuniu os residentes em torno da criação artística, perpetuando uma tradição transmitida de geração em geração, mas também se torna uma reverência aos 800 anos de existência do primeiro presépio, concebido por São Francisco de Assis, na Itália.

Nessa união de esforços, a comunidade não apenas celebra o legado histórico, mas tece novas páginas de uma história natalina que ainda ressoará por anos a fio.

Mapa dos presépios

O mapa dos presépios na praça facilita a orientação dos visitantes, possibilitando então a exploração das residências nos dias de terça, quinta e sábado, entre as 19h e as 22h, até o dia 23 de dezembro.

A exposição na praça, por sua vez, permanecerá enriquecendo o cenário até o Dia de Reis, em 6 de janeiro.

Uma oportunidade única para então mergulhar na tradição natalina, enaltecendo a união da comunidade e celebrando a arte em meio aos presépios deslumbrantes.

Natal dos presépios em fotos

