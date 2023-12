VÍDEO – Mulher fica ferida após carro colidir contra caminhão na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária no início da tarde desta quinta-feira, 14. Segundo informações obtidas pelo jornal O Município no local da colisão, a motorista do Fiat Mobi ficou ferida de forma leve e foi atendida fora do veículo.

Ainda de acordo com relatos obtidos pela equipe de reportagem, o carro vinha de Gaspar sentido a Brusque, enquanto o caminhão vinha no sentido contrário. A colisão deixou o trânsito lento no local. O motorista do caminhão, de 40 anos, nada sofreu.

Questionado sobre a dinâmica do acidente, o motorista ainda disse que a condutora do carro perdeu o controle do veículo e colidiu contra a lateral esquerda do veículo de carga. A versão ainda não foi confirmada pelas autoridades e também não foi possível conversar com a condutora do Fiat.

Assista ao vídeo:

Veja mais fotos do acidente:

