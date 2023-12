A decoração natalina em Botuverá está capturando a atenção e recebendo elogios tanto dos moradores locais quanto dos visitantes.

A área em frente à Prefeitura Municipal se tornou um local movimentado, atraindo muitas pessoas que param para admirar, fotografar e levar consigo lembranças desse espaço lindamente decorado.

A equipe do Poder Público Municipal não mediu esforços para então criar um ambiente à altura da ocasião, com luzes coloridas proporcionando um espetáculo digno de cartão postal.

Adicionalmente, um presépio foi instalado no espaço, enfatizando o significado do nascimento do Menino Jesus.

Decoração natalina em fotos

Conforme reza o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras. Sendo assim, aprecie agora a incrível galeria de fotos que preparamos, exibindo a decoração natalina de Botuverá.

