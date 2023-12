Trabalhador morre após árvore cair sobre ele no Oeste catarinense

Marcos Roberto Debona Musselini, de 32 anos, morreu após uma árvore cair sobre ele em Concórdia, no Oeste catarinense, na quinta-feira, 14. Ele estava trabalhando no momento do acidente.

Outro homem estava com ele, mas não sofreu ferimentos. O Samu foi acionado, mas quando a equipe chegou no local Marcos já estava sem vida.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram suas homenagens a Marcos.

“Difícil aceitar sua partida, meu amigo. Ontem de manhã estava aqui debaixo da nossa janela rindo e conversando alto. Muitos anos de trabalho juntos. Você, um pai, um filho querido, um marido trabalhador. Sei que o Senhor já te acolheu. Marcos, você será lembrado por nós com muito carinho”, postou uma mulher.

“Descansa em paz, meu amigo. Que Deus te receba de braços abertos, Cabelo”, disse outra mulher.

Velório

Marcos será sepultado no Cemitério da Igreja de Presidente Kennedy, às 15h desta sexta-feira.

