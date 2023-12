O período do ano que costuma despertar maior curiosidade em relação à previsão do tempo é, sem dúvida, o intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Nesse momento, muitos estão de férias e desejam planejar seus dias com antecedência, sendo as condições climáticas parte essencial desse contexto.

Perante a situação, diversos residentes de Brusque e até de outras cidades do Vale do Itajaí têm buscado nossa coluna para antecipar as informações apresentadas pelos profissionais em meteorologia em relação a essa expectativa climática futura.

Conscientes disso, buscamos informações junto ao meteorologista Piter Scheuer, que então nos adiantou alguns detalhes. Confira o boletim a seguir.

O tempo no período do Natal

*Boletim: Piter Scheuer >>

A atual condição de verão em toda Santa Catarina deverá persistir na segunda quinzena de dezembro, abrangendo, portanto, o período entre o Natal e o Ano Novo.

Em linhas gerais, podemos esperar dias propícios para atividades ao ar livre em Brusque e todo o Vale do Itajaí, com o risco de trovoadas a partir do meio da tarde em direção à noite devido ao calor.

Embora não descartemos dias mais instáveis, eventualmente, a tendência é que isso não seja duradouro.

Assim, a probabilidade de repetição do cenário com sequência de dias úmidos como tivemos na primavera é baixa nesta segunda metade do mês.

Vale ressaltar que este boletim se baseia nas informações atuais dos simuladores, os quais estão sujeitos a constantes mudanças. Estamos atentos e atualizaremos conforme novas informações surgirem.

O tempo no fim de semana

Quanto ao fim de semana que se aproxima, poucas novidades surgem na previsão do tempo para Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Espera-se um clima típico de verão, com predomínio do sol e elevação das temperaturas, de sexta-feira a domingo.

Ao longo desses três dias, a possibilidade de chuva limita-se a pancadas características da estação, ocorrendo entre o meio da tarde e a noite, ainda que com baixa probabilidade.

O foco não reside apenas nos números das temperaturas, previstas entre 32 e 35°C, mas na sensação abafamento, que promete trazer desconforto significativo tanto durante o dia quanto nas madrugadas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Seguindo com a edição desta sexta-feira, abordaremos agora as informações referentes ao monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a última madrugada.

Na tabela apresentada abaixo, você encontra o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o início do dia de hoje, associadas a cada local mencionado no anexo (em vermelho).

A apuração evidencia também a ausência de chuvas observada no período monitorado até as primeiras horas da manhã (em azul).

Encerrando esta edição, convidamos você a apreciar as encantadoras fotografias compartilhadas pelos nossos leitores.

As imagens destacam o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

