Esta edição ressalta a presença marcante de Marlene Pires, moradora de Brusque, cujo prestígio é amplamente reconhecido pelos habitantes do Guarani, o bairro onde reside, como a verdadeira soberana das hortênsias.

O título é completamente justificado pela profusão dessas flores que adornam a parte externa de sua residência.

Essa deslumbrante tapeçaria botânica, pois, se revela de maneira harmoniosa aos olhos de todos, expondo sua beleza à vista dos que transitam pela via pública.

O fenômeno tem capturado o interesse dos transeuntes, e muitos deles prontamente pausam seus trajetos para imortalizar em fotografias essa verdadeira maravilha, carregando consigo esse registro como uma memorável lembrança.

Dez anos cultivando hortênsias

Marlene, agora viúva de Waldomiro Pires, amplamente reconhecido na comunidade como Miro Pires e que nos deixou em 2021, revela que a ideia de cultivar hortênsias foi concebida por seu esposo em 2013.

Ela conta que ele decidiu embelezar o muro da residência, e ao longo do tempo, essas flores foram estendidas até a calçada.

No decorrer dos últimos três anos, após o falecimento de seu marido, Marlene tem continuado esse legado com dedicação, zelando meticulosamente por cada cenário encantador. Seus esforços têm recebido elogios de muitas pessoas.

“Ao compartilhar sua visão inicial de cultivar um jardim de hortênsias, Miro despertou em mim, a princípio, a sensação de brincadeira”.

“No entanto, sua determinação rapidamente se concretizou, evidenciando, pois, o empenho dedicado a este projeto floral.”

“Ao testemunhar a transformação gradual, percebi então a excelência da proposta e passei a apreciá-la. A partir desse momento, unimos forças para cuidar dessas flores”.

“Atualmente, mantenho essa responsabilidade por dois motivos: o primeiro, porque isso me proporciona satisfação, e o segundo, ao fazer isso, estou preservando a memória do meu marido”, relata Marlene.

Hortênsias e demais flores em fotos

A galeria de imagens apresentada a seguir não apenas revela a beleza das hortênsias, mas também destaca a diversidade cromática das demais flores que Marlene cuidadosamente cultiva em sua propriedade.

