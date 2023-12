Celesc realiza trabalho em rua onde caminhão colidiu contra poste no Primeiro de Maio

A Celesc realiza trabalhos na rua Florianópolis, onde um caminhão colidiu contra um poste na madrugada desta sexta-feira, 15. Segundo a companhia, é previsto o retorno da energia para o início da tarde desta sexta.

O acidente afetou 11 mil unidades consumidoras. No momento, as equipes atuam no local, realizando os reparos para o restabelecimento da energia.

O caso

Um caminhão saiu da pista e colidiu contra um poste no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 15. O acidente aconteceu por volta das 3h na rua Florianópolis.

Segundo informações obtidas no local, a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. Além disto, o condutor do veículo não estava no local.

Veja as imagens:

