Mais de 13 mil famílias estão sem energia em Brusque

Mais de 13 mil famílias acordaram na manhã desta sexta-feira, 15, sem energia em Brusque. De acordo com o sistema oficial da Celesc, às 6h51, 13.006 unidades consumidoras estão afetadas.

No total, 16 bairros ou localidades registram falta de energia. A maioria dessas, quase 4,8 mil unidades afetadas ficam no bairro Águas Claras. No Azambuja, são quase 3 mil. A Celesc não informou o motivo da interrupção do fornecimento.

Confira os bairros afetados

