O primeiro time para 2024

O Brusque retornou aos treinamentos e já podemos ter uma ideia do que Luizinho Lopes tem a disposição para desenhar o seu time titular para 2024. Os reforços que estão chegando indicam algumas disputas interessantes de posição e um time muito competitivo para o campeonato catarinense.

Começando no gol, Georgemy é um goleiro que fez boas temporadas no Vila Nova e n o Novorizontino, e está em condições de brigar pela posição com Matheus Nogueira.

Já o zagueiro Matheus Salustiano mostrou muita qualidade pelo São Bernardo neste ano na Série C e é outra ótima opção. Chegaram três laterais para cobrir as saídas de Belão, Toty e Airton, e para a frente chegou Paulinho Moccelin, conhecido nosso da Chapecoense e que fez cinco gols pelo Londrina nesta temporada.

Meu entendimento é que o Brusque tem sua base da Série C, e a diretoria tenta trazer reforços do mesmo nível, sem pensar naqueles atletas que vem só para “preencher” elenco. Acredito que, num primeiro momento, Luizinho Lopes venha até a manter a composição do time deste ano. Mas tem jogadores pedindo espaço e que podem agregar muito. Sem modéstia, o início de pré-temporada do Bruscão é bem animador.

Acordo

O vice-presidente do Brusque, Carlos Beuting, declarou que o acordo com o Carlos Renaux para o aluguel do Estádio Augusto Bauer na Série B está mais próximo, ou podemos dizer que já esteve mais longe. A questão dos valores já não parece mais ser empecilho. O que preocupa agora é o prazo para que tudo esteja pronto. Enquanto a obra da reforma segue, o Renaux vai investir na ampliação da arquibancada descoberta (serão feitos mais alguns degraus) e o quadricolor vai levantar uma arquibancada metálica, que será fixa, próximo ao muro. O contrato é de três anos, pra não ter dor de cabeça por um tempo.

Problemas

Enquanto o Brusque sabe que jogará o estadual em Balneário Camboriú e tenta garantir o Augusto Bauer na Série B, dois times sofrem com problemas com seus estádios, ambos públicos: o Inter de Lages não tem garantia de que disputará o estadual no Vidal Ramos Jr. pela falta de drenagem no gramado atual e um pedido do Ministério Público para o gramado sintético não seja colocado, criando uma insegurança jurídica. Já em Concórdia, a obra do estádio municipal atrasou e não se sabe se ficará pronta a tempo. Em ambos os casos, acho que vão dar jeito até a estreia.