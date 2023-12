Governadores do Sul e Sudeste pedem que veículos movidos a combustão sejam excluídos de incentivos tributários

Apelo à Câmara

Governadores do Sul (Jorginho Mello entre eles) e Sudeste divulgaram carta, na noite de quarta-feira, na qual pedem para a Câmara dos Deputados excluir veículos movidos à combustão dos benefícios a montadoras de automóveis mantidos pela Reforma Tributária. Argumentam que não faz sentido dar incentivo tributário a veículos movidos a combustíveis fósseis, cujas emissões de carbono são um dos principais causadores do aquecimento global. Correto.

Aluguel nas alturas

O Índice FipeZap, que capta o valor médio de locação em 25 cidades com base nos anúncios publicados em plataforma, aponta que Goiânia é a capital com maior crescimento do preço do aluguel nos últimos 12 meses, 38,40%. Nesse pódio o segundo lugar ficou para Florianópolis (28,14%) e Fortaleza (21,35%). Um recorte da pesquisa mostra que no Centro de Florianópolis o aumento foi quase um recorde nacional, com 40,2%. Só superado pelo bairro Oeste, de Goiânia, com 61,8%.

Não pode

Há uma lei estadual verdadeiramente estúpida. Veda o aproveitamento de armas de fogo, componentes e munições apreendidas em operações realizadas pelas forças de segurança do Estado. Projeto de lei do deputado Delegado Egídio (PTB), quer mudar isso.

Folha corrida

Assustadora a folha corrida de um preso, esta semana, numa operação sigilosa ainda, com mandados cumpridos em Itajaí e Imbituba. Era investigado pela prática de incitação e apologia ao crime, instigação ao suicídio e à automutilação e maus tratos a animais.

Primeira do Brasil

O Judiciário de SC instalou ontem em Rio do Sul, com atuação em todo o Alto Vale do Itajai, a primeira Vara de Garantias do Brasil. Nela o juiz controla a legalidade dos procedimentos de investigação, garantindo direitos individuais dos investigados. Pode decidir sobre a concessão, prorrogação ou revogação de prisões cautelares, prorrogação do prazo de investigações, quebra de sigilos, autorização de operações de busca e apreensão e arquivamento de investigações.

Deboche

A CDL de Florianópolis emitiu nota de repúdio, ontem, diante da votação relâmpago em que vereadores da cidade aprovaram projeto que aumenta os vencimentos dos legisladores municipais em quase 50% a partir de janeiro de 2025. Se fosse hoje seriam R$ 26 mil. Cá entre nós: não merecem, com uma ou outra exceção. Apesar do repúdio, nada mudará. Um deboche.

Oficina

O conselho federal que “elegeu” a ex-presidente Dilma Rousseff como Mulher Economista de 2023 foi o de Economia e não de Contabilidade, como equivocadamente aqui publicado. Quanto ao conselho regional de Contabilidade de SC: ele ntregou anteontem a maior honraria concedida à classe no Estado: o Prêmio Destaques, para José Sidney Ribeiro Esmério, de São José do Cerrito, e Ardinete Rover, de Joaçaba, pela sua destacada atuação em prol do ensino superior de ciências contábeis nas universidades Uniplac, Feplac e Unoesc.

Pedágio fácil

Convidado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o senador Esperidião Amin conheceu no Chile um sistema de cobrança de pedágio nas estradas de lá que dispensa cabines e barreiras físicas. Tudo na modernidade. Enquanto isso, aqui foi vetado projeto de lei que propunha usar o pix como meio de pagamento.

Destinos

A operadora de turismo Decolar, a partir da demanda de sua clientela, já sabe os 20 destinos mais procurados para janeiro de 2024 no Brasil. Em primeiro lugar está o Rio de Janeiro, depois Florianópolis e São Paulo. Balneário Camboriú está em oito lugar.

Felipe Luis

Aquele passarinho veio dizer que um pequeno grupo de políticos de Jaraguá do Sul tinha a ideia de convidar o craque Filipe Luis, que nasceu na cidade e acaba de encerrar sua brilhante carreira futebolística, para se filiar a um partido político e concorrer a cargo eletivo no futuro. Se fosse hoje, diria não, com certeza, já que recebeu convite do famoso técnico Jorge Jesus para ser seu auxiliar no bilionário Al-Hilal, da Arábia Saudita. Jesus trabalhou com Filipe no Flamengo em 2019 e no início de 2020. Ambos têm uma estreita relação de amizade.

Mostra

Tercio da Gama, 90 anos, artista de longa data e que fez parte dos maiores movimentos culturais e artísticos de SC, abre uma exposição neste sábado, e que só fecha em fevereiro, no Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis.