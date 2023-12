Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas após serem perseguidas por 18 quilômetros na rodovia Antônio Heil

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas após fugirem de abordagem da Polícia Militar por 18 quilômetros na rodovia Antônio Heil nesta quinta-feira, 14. A abordagem inicial aconteceu na altura do bairro Limoeiro, em Brusque.

A ação teve início quando a guarnição da PM, durante rondas, avistou um veículo Lifan X60 preto, previamente denunciado e conhecido por ser utilizado para atividades relacionadas ao tráfico.

O veículo era conduzido por um homem de 27 anos, acompanhado por sua companheira de 19 anos. Além do casal, estavam no interior do automóvel um outro homem de 23 anos, uma jovem de 19 e duas crianças.

Perseguição

Após a tentativa de abordagem por parte dos policiais, utilizando sinais sonoros e luminosos, o condutor do veículo não acatou e fugiu por cerca de 18 quilômetros. Por isso, a PM de Brusque acionou apoio das guarnições de Itajaí.

Durante a perseguição, os ocupantes do veículo descartaram vários objetos pela rodovia. A PM suspeita serem embalagens contendo drogas por conta das características.

A abordagem ao veículo só foi possível no trevo de Itajaí, devido a um pneu furado. Após a abordagem, os policiais realizaram buscas ao longo do percurso da fuga e localizou alguns desses objetos.

No carro, os agentes encontraram metade de um tablete de maconha atrás do banco do passageiro, além de outras porções já separadas.

Após a abordagem, os adultos foram presos e as crianças foram colocadas sob a responsabilidade de um pastor. Todos os detidos e os materiais apreendidos, incluindo quatro celulares, uma faca e um total de 565 gramas de maconha, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itajaí.

Assista agora mesmo!

MINI PANETONES FIT: UMA DELÍCIA NATALINA SEM AÇÚCAR: