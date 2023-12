Suspeitos de matarem pai e filhos durante tiroteio em Ilhota são presos

Cinco homens, suspeitos de cometerem o triplo homicídio que vitimou Pedro Souza e seus dois filhos Douglas e Deyvid Vinicius Souza, foram presos nesta quinta-feira, 14. O crime aconteceu em outubro deste ano, na cidade de Ilhota.

Durante a ação das Polícias Civil e Militar de Gaspar, foram cumpridos também 15 mandados de busca e apreensão. Conforme os profissionais, as diligências aconteceram em diversos bairros de Gaspar e Ilhota e somaram aproximadamente 70 policiais sob o comando do delegado Paulo Koerich, titular da Comarca de Gaspar, e do delegado Diogo Bastos Medeiros, responsável pela investigação coordenada com a Delegacia de Ilhota.

Na ação, foram apreendidos diversos objetos e materiais que interessam para a investigação. Também participaram da ação o apoio do Serviço Aeropolicial Policial (SAER) e o canil do 10º Batalhão da PM de Blumenau.

Relembre o caso

No dia 25 de outubro deste ano, Pedro, Douglas e Deyvid estavam em uma propriedade localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Boa Vista, em Ilhota, negociando a compra de um sítio.

Em determinado momento, quatro homens chegaram em duas motos. Um deles ficou na rua e três entraram atirando. Após o tiroteio, eles ameaçaram a mulher de morte e mandaram ela ficar trancada no quarto. Eles também roubaram um celular Samsung A3 e a gravação das câmeras de monitoramento do local.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota foi acionado e, ao chegar no local, encontrou Pedro e Deyvid mortos. O corpo de um deles foi encontrado próximo à varanda, com lesões na região da cabeça. Já o segundo estava no sofá, com ferimentos na cabeça.

Douglas estava em outro cômodo e tinha oito marcas de tiros pelo corpo. O jovem, de 25 anos, estava bastante agitado e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Porém, não resistiu e teve a morte confirmada no dia seguinte.

De acordo com a PM, a proprietária da residência afirmou que desconhece o motivo que levou ao cometimento dos crimes. Os autores se evadiram em duas motocicletas sendo que um quarto masculino ficou na rua dando apoio.

