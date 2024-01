Samae realiza conserto de rede de água após rompimento no Jardim Maluche

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, realizou o conserto de um rompimento de rede de água nesta terça-feira, 2, na rua Oscar Krieger, no bairro Jardim Maluche, em frente a Escola Dom João Becker.

Com a intervenção, uma parte do lado direito do rio Itajaí-Mirim ficou com desabastecimento pontuais e temporários.

