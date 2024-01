Atleta brusquense realiza sonho de participar da Corrida Internacional de São Silvestre

Um atleta de Brusque participou da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo, no dia 31 de dezembro. Rafael de Oliveira, ou Rafinha, como é conhecido, de 33 anos, frequentemente participa das competições em Brusque. Desta vez, ele decidiu se inscrever para o grande evento, que reuniu mais de 35 mil pessoas.

O atleta pratica corrida há oito anos e costuma acumular posições no pódio. Rafinha correu pela categoria Premium, destinada a competidores de nível amador.

Sonho realizado

“Era um grande sonho meu participar desta prova, tem uns três a quatro anos que eu sonho com isso, mas nunca havia dado certo por questões financeiras e também de preparo e trabalho”, conta o brusquense.

No último ano, Rafinha se organizou e se programou para a competição, que acontecia no último dia do ano. Sobre a prova, o atleta conta que se sentiu muito nervoso: “foram mais de 35 mil inscritos, cara. É muita gente”.

Ele pontua que devido a quantidade de pessoas que participam da corrida, se torna muito difícil competir pelo tempo. Então se preocupou em viver o momento e aproveitar a participação. “É bem diferente de fazer uma corrida aqui em Brusque, que tem 2 mil pessoas”, ressalta.

Rafinha conseguiu se inscrever para a competição graças a ajuda de seus patrocinadores e também de amigos, que fizeram uma vaquinha para ajudar nos custos da viagem. “Se não fosse pelos Irmãos Hort, Fiat Trevisul, Mercado Helder e meu grupo de amigos do futebol, não teria conseguido”, enfatizou.

Desempenho

Embora não tenha conseguido apresentar o desempenho que desejava, Rafinha, ainda assim, gostou de seu desempenho e ressaltou que a atuação serviu de aprendizado para as próximas edições. O brusquense ficou na posição de número 762, no ranking geral, com um tempo de 01h08min.

Ele conta que o que mais gostou da corrida, sem dúvidas, foi a diversidade de pessoas que participam do evento.

Pódio

A Corrida Internacional de São Silvestre reuniu mais de 35 mil corredores na avenida Paulista, sendo 21.553 homens e 12.811 mulheres. Os vencedores da competição foram os quenianos, Timothy Kiplagat Ronoh, na categoria masculina, e Catherine Reline, pelo feminino, conquistando seu bicampeonato.

Kiplagat completou o trajeto no tempo de 44min52s, enquanto Celine terminou em 49min54s.

Os brasileiros mais bem colocados foram Johnatas Oliveira, com 46min33s, e Felismina Cavela, com 55min05s, que ficaram na sexta posição, em suas respectivas categorias.

