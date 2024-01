Brusque fecha com novo patrocinador para temporada 2024

O Brusque e a Bet7k assinaram contrato de patrocínio para 2024. A empresa de apostas será patrocinadora oficial do clube e estará presente em dois dos espaços do uniforme quadricolor ao longo da temporada, na parte frontal da camisa e do calção de jogo. Valores do acordo não foram informados.

No futebol, a Bet7k tem patrocínio também com o Bangu (RJ), Ituano e Novorizontino. Já em outros esportes, a empresa é parceira da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e tem contratos com Flamengo e Botafogo no beach soccer.

“Temos grande satisfação de reforçar o nosso apoio ao esporte nacional, com o anúncio de mais uma parceria de sucesso com o Brusque. Celebramos mais este acordo que será muito importante para nossa estratégia em 2024. Buscamos ampliar a marca da Bet7k no esporte, assim como auxiliar no desenvolvimento do setor de Betting no Brasil. Com certeza é o início de uma parceria de muito êxito para ambos os lados”, destaca Talita Lacerda, CEO da Bet7k.

O presidente do Brusque, Danilo Rezini, celebra o atual momento do clube e o novo acordo. “Teremos uma importante temporada pela frente, com as disputas do Campeonato Catarinense, da Copa do Brasil e da Série B. Alcançamos nossos principais objetivos em 2023 e agora, com ajuda da Bet7k, que é uma das principais empresas de seu segmento, esperamos seguir ainda mais fortes para 2024”.

