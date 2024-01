Esta matéria retrata a trajetória da brusquense Paula Tormena, que em 2024 celebra 44 anos de dedicação ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque (Sintrafite).

Conhecida carinhosamente como ‘Paulinha do Sindicato’, a auxiliar de enfermagem iniciou sua carreira ainda na década de 1970, no hospital de Azambuja, no setor de pediatria, permanecendo lá por mais de dois anos.

Entrada no Sintrafite de Brusque

Contudo, foi em 3 de junho de 1980 que ela ingressou no Sintrafite, atuando no ambulatório, onde atualmente desempenha múltiplas funções, como recepção, procedimentos médicos de enfermagem, incluindo injeções, curativos, medição da pressão arterial e lavagem de ouvido, entre outras responsabilidades.

Paula rememora, com nostalgia, o período em que o fusca do sindicato com seus alto-falantes percorria as ruas de Brusque, convocando os trabalhadores para assembleias.

A transição tecnológica

Ao relembrar a transição tecnológica ao longo dessas mais de quatro décadas, a auxiliar de enfermagem então destaca a notável evolução no modo de trabalho.

Anteriormente, papel e caneta eram itens indispensáveis para agendamentos e outras atividades. Contudo, a forma como as coisas agora são feitas no trabalho mudou consideravelmente.

“Atualmente, tudo é muito fácil, praticamente não usamos mais papel; tudo é feito por meio da tecnologia online”, ressalta ela.

Amada por seus colegas de trabalho, Paula é reconhecida por sua simpatia, que conquista a todos, sejam colegas ou pessoas em geral que então buscam auxílio no balcão de agendamentos.

Longevidade no Sintrafite de Brusque

O Sintrafite de Brusque, ao longo de sua história, tem sido um local que acolhe profissionais com longa trajetória na instituição.

Nomes como o advogado João Decker, Luiz Carlos Groh (recentemente falecido vítima de câncer) e outros ultrapassaram quatro décadas de serviço.

Atualmente, muitos funcionários estão completando mais de 20 anos de dedicação à instituição.

Paula é uma dessas pessoas, que planeja continuar contribuindo enquanto Deus lhe conceder saúde, encontrando prazer em oferecer apoio no que estiver ao seu alcance.

Galeria de fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh e Paula Tormena >>

