Polícia pede ajuda para identificar corpo encontrado na véspera do Natal na BR-101, no Norte do estado

A Polícia Científica de Joinville divulgou nas redes sociais imagens de um corpo encontrado na véspera de Natal na BR-101, em Araquari, em busca de informações sobre a identificação do homem.

O cadáver foi achado no km 61 da rodovia, próximo à placa da saída 62, no dia 24 de dezembro. Ele vestia uma bermuda verde e uma camiseta azul, com as frases “cabo enrolado” na parte da frente e “veículos lento p/ direita” atrás.

Características do homem

– magro

– com barba rala

– cabelos castanhos e curtos

– altura aproximada: 1,58 metro

– idade aproximada: entre 25 e 30 anos

– tatuagens: “SUSANE” e “DEUS É FIEL” no antebraço direito e “PEQUENO VIDA LOKA” na parte superior das costas.

Como informar a polícia

Quem tiver informações sobre a identificação do homem deve entrar em contato com o setor de Medicina Legal nos telefones (47) 3481-4312 e (47) 9-8861-1124.

Confira a postagem divulgada pela polícia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Polícia Científica – Joinville (@policiacientificajlle)

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: