Numa pescaria às margens do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, durante a segunda-feira que marcou o início de 2024, um grupo de amigos da cidade então se lançou em busca de aventuras.

Com linhas e anzóis em mãos, escolheram o local próximo à ponte estaiada Irineu Bornhausen (Centro).

A motivação, pois, veio da curiosidade de já terem observado com frequência outros pescadores naquele trecho do rio, onde capturas de peixes de grande porte são comuns.

Thiago Conceição, Francisco Gregório Pereira Duarte e Márcio Luiz Fernandes, todos residentes no Loteamento Planalto, montaram sua estrutura logo no início da tarde e foram de imediato surpreendidos por um cascudo de 3kg.

Logo em seguida, a emoção aumentou quando uma carpa de 7kg foi fisgada.

E para coroar a pescaria, o grupo encerrou a tarde retirando da água mais uma carpa, desta vez com incríveis 16kg.

Pescaria rendeu 26kg

Ao todo, a pescaria deles resultou em aproximadamente 26kg; um desfecho que, de fato, plenamente justificou a alegria de todos.

Agora, motivados por essa conquista, planejam se reunir novamente em breve, confiantes de que podem repetir essa façanha com sucesso.

