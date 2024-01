Jovem morre em confronto com a PM em bar de São Francisco do Sul

Um jovem morreu em confronto com a Polícia Militar em bar às margens da SC-415, na altura do bairro Ubatuba, em São Francisco do Sul. Ele foi identificado como Kayke Alex Sandro de Souza, de 18 anos. O caso aconteceu no último sábado, 30.

Segundo informações da PM, um carro Toyota Corolla foi furtado em Joinville um dia antes. No dia seguinte, com as informações do caso, a PM tentou abordar Kayke, que conduzia o carro, mas ele empreendeu fuga.

Durante a fuga, ele colidiu com outro carro. Depois, deixou o Corolla para trás e seguiu fugindo dos policiais a pé, até que, em certo momento, ele tentou se esconder em um bar.

De acordo com a PM, neste local, Kayke tentou atirar contra os policiais, o que resultou em um confronto. O jovem foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos.

