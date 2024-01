A previsão do tempo para esta primeira semana do ano indica que os catarinenses residentes nas cidades da faixa leste de Santa Catarina, as mais próximas do litoral, devem ficar atentos ao risco de chuva volumosa, principalmente entre terça-feira, 2, e quarta-feira, 3.

Essa tendência climática adversa também pode se estender a Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, onde, mesmo em menor escala, existe a possibilidade de volumes mais representativos no somatório desse período de 48 horas.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou então detalhes essenciais sobre a síntese apresentada acima em uma conversa esclarecedora com nossa coluna.

Para mais informações, confira o boletim a seguir.

A chuva na faixa leste de SC

Boletim: Piter Scheuer >>

Os catarinenses que residem nas cidades da faixa leste de Santa Catarina, englobando as praias do Litoral Norte e o Vale do Itajaí, devem ficar atentos às condições pouco favoráveis às atividades ao ar livre ao longo desta primeira semana do ano, especialmente entre esta terça e a quarta-feira.

Estes dois dias, em particular, apresentam potencial para o risco de chuva sem um horário específico previsto.

Destacamos a possibilidade de pancadas mais intensas, que podem gerar algum transtorno, especialmente à medida que a previsão aponta para a proximidade do litoral.

A chuva na região de Brusque

É importante observar que Brusque e o Vale do Itajaí, como um todo, também podem enfrentar eventos de precipitação mais intensa, sendo necessário estar atentos a essa possibilidade.

Ressaltamos, pois, que essa condição adversa, causada pela umidade vinda do mar, tende a trazer muitas nuvens à costa catarinense, limitando a presença do sol. Embora possa surgir, será em períodos mais curtos.

A umidade marítima ainda pode influenciar a quinta e sexta-feira, entretanto, com a perspectiva de apresentar aberturas mais prolongadas.

Sem calor intenso

Quanto às condições previstas para as temperaturas, os simuladores não indicam calor intenso até sexta-feira em Brusque e no Vale do Itajaí, incluindo o litoral catarinense.

As temperaturas devem permanecer abaixo dos 30°C, variando entre 25°C e 28°C, eventualmente alcançando 29°C, proporcionando apenas um certo abafamento.

No fim de semana, a sensação de calor retorna, especialmente no domingo, que promete sol entre nuvens, não descartando o risco de pancadas de chuva de verão do meio da tarde em direção à noite.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

A chuva na madrugada

Na sequência desta edição de terça-feira, direcionamos agora as informações pertinentes ao monitoramento das condições meteorológicas na região de Brusque durante a madrugada recente.

A tabela apresentada abaixo detalha as temperaturas mínimas então registradas imediatamente após o amanhecer de hoje, destacando cada local mencionado no anexo (em vermelho).

A apuração evidencia também onde e quanto choveu no período entre até as primeiras horas da manhã (em azul).

