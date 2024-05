O amanhecer deste domingo, 26, manteve as temperaturas baixas em Brusque, oscilando 11 a 13°C no município. Em algumas cidades de maior altitude da região, como Vidal Ramos, o dia começou marcando 6°C.

A relação completa dos índices mínimos, aferidos por todo o Vale do Itajaí-Mirim, está detalhada mais adiante.

O clima de inverno, diante de um cenário seco desde as primeiras horas da manhã, deve ceder espaço ao risco de chuva pontual e isolada, principalmente com a chegada da noite.

Essa instabilidade antecede o início da próxima semana, prometendo um frio úmido por conta do retorno das precipitações mais abrangentes na segunda-feira, 27.

Para explorar melhor o tema acima mencionado, buscamos informações esclarecedoras e abrangentes com um profissional em meteorologia.

O meteorologista Piter Scheuer prontamente nos concedeu uma entrevista especial, cujos detalhes estão no boletim que você confere a seguir.

Brusque e região no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí e planeja atividades externas para este domingo, as condições climáticas parecem promissoras, mas é aconselhável ficar atento à previsão.

O dia, que começou frio, deve manter a necessidade do uso de casacos no decorrer do período, apesar da presença do sol, podendo aparecer apenas de forma ocasional.

No entanto, com a chegada da tarde, está prevista uma intensificação na cobertura de nuvens, por conta da umidade vinda do mar em direção ao Vale do Itajaí.

Este sistema, inclusive, não descarta o risco de chuva fraca, especialmente com a chegada da noite.

Brusque e região na segunda-feira

Ao avaliarmos as previsões para Brusque e região na segunda-feira, já recomendamos que tenham os guarda-chuvas à mão.

Isso porque o tempo instável deve trazer chuva a qualquer momento do dia, apesar de alguns momentos de melhoria estarem previstos.

O sol, caso apareça, será por curtos períodos, mas a tendência é que as nuvens predominem, acentuando a sensação de frio.

As temperaturas devem ficar abaixo dos 20 °C durante o período.

Decorrer da semana

Ao fazermos uma análise considerando uma projeção mais avançada, os simuladores indicam a volta do tempo estável com frio seco a partir de terça-feira.

No decorrer da semana, o sol deve marcar presença de forma mais prolongada, proporcionando tardes agradáveis diante de temperaturas variando entre 20 e 22°C, sem exceder esse patamar.

No entanto, as madrugadas devem continuar geladas, com os termômetros possivelmente registrando valores mínimos entre 10 e 12°C, ou abaixo disso, até pelo menos a próxima sexta-feira.

Monitoramento

Vale lembrar que estes dados, presentes neste boletim, são baseados nas atualizações mais recentes dos simuladores.

É importante destacar que as simulações coletadas estão sempre sujeitas a alterações, à medida que novas informações vão sendo incorporadas.

Continuaremos monitorando, levando em conta a dinâmica da atmosfera que então pode alterar o quadro previsto.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada, gelada por sinal, na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

