Motociclista quebra braço e perna em acidente na rodovia Gentil Battisti Archer, em Brusque

Um motociclista de 29 anos quebrou braço e perna esquerdos após sofrer um acidente na rodovia Gentil Battisti Archer, em Brusque. A colisão entre carro e moto aconteceu no bairro Águas Claras, perto do Presídio Regional de Brusque, por volta das 15h30 deste sábado, 25.

Segundo informações do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), o motociclista foi encontrado no meio da rodovia quando o socorro chegou ao local. Ele apresentava fratura exposta tanto no braço quanto na perna. Além disso, o homem sofreu escoriações pelo corpo.

A vítima foi imobilizada em maca e conduzida ao Hospital Azambuja. Mais detalhes sobre o estado de saúde do motociclista após a chegada no hospital não foram divulgados. Ainda segundo os bombeiros, a vítima foi atendida consciente e tinha sinais vitais estáveis.

Motorista fica ferido

A batida também resultou em ferimentos no motorista do Uno que colidiu contra a moto. O homem de 62 anos teve lesões leves no rosto. No entanto, ele informou aos bombeiros que não desejava ser encaminhado ao hospital.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. A rodovia Gentil Battisti Archer, local em que o acidente aconteceu, liga os municípios de Brusque e Nova Trento, além de ser um acesso também a São João Batista.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que o trecho da rodovia em que a ocorrência foi registrada se trata de uma área de mata. Não há acostamentos e a pista tem faixas contínuas, que indicam que é proibido ultrapassar.

Leia os destaques da semana:

1. Zagueiro brusquense é campeão do Chipre com o Apoel

2. Prefeitura de Brusque publica edital para contratar professores e serventes de serviços gerais; saiba como participar

3. Programa de castração de animais está parado em Brusque; entenda o motivo

4. “A cidade não pode ficar parada por causa de burocracia”, diz Jean Dalmolin, novo presidente da Câmara de Brusque

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: