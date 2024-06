No encantador cenário da Villa Schlösser, este sábado, 15, está testemunhando a 7ª edição da Feira Livre, consolidando-se como um vibrante ponto de encontro para famílias de Brusque e arredores.

O evento, batizado com o nome do local que o acolhe, desdobra-se como um verdadeiro espetáculo de cores, sabores e tradições, apresentando uma ampla variedade de artesanato, produtos coloniais e regionais.

Ao cruzar os portões da Villa Schlösser, os visitantes são recebidos por um ambiente que então emana autenticidade.

Barracas repletas de iguarias tradicionais, como pastel de feira, caldo de cana e cachorro-quente de festa, conquistam até os paladares mais exigentes, convidando todos a uma experiência gastronômica única.

Feira Livre junina

Nesta edição especial, em meio às festividades de São João, famílias vieram prestigiar o evento, muitas delas trajadas com os típicos adereços da ocasião.

A feira se destaca pelas iguarias tradicionais das celebrações de junho, incluindo pipoca, quentão, milho cozido, pé-de-moleque, paçoca e outras delícias que evocam o espírito festivo deste período.

Feira Livre e o esquenta do Arraiá Solidário

Paralelamente, no mesmo local, acontece também o esquenta para o Arraiá Solidário, que será realizado no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o popular pavilhão da Fenarreco, entre os dias 21 e 23 de junho.

Este momento preparatório vem adicionar uma camada extra de animação e expectativa ao evento, aquecendo os corações dos presentes para mais uma grande ocasião festiva que se aproxima.

Evento mensal

De acordo com Gilmar Serafim Machado e Ana Sueli Giraldi, casal organizador que empresta seu entusiasmo ao evento, a Feira Livre Villa Schlösser se tornou uma tradição mensal, marcando o calendário sempre no segundo sábado de cada mês.

Dessa forma, este ponto de encontro está se estabelecendo como uma celebração constante. Ele reúne comunidades e fortalece laços entre as famílias.

Na feira, elas encontram não apenas um evento, mas uma verdadeira experiência compartilhada.

Com encerramento programado para às 17h, a Feira Livre Villa Schlösser continua a encantar e reunir pessoas, evidenciando a força da cultura e da tradição local.

Cada edição, especialmente esta junina, então reafirma o compromisso com a valorização das raízes e com a promoção de momentos inesquecíveis para todos os presentes.

Vamos fechar esta edição em grande estilo, apresentando uma galeria de fotos que capturam a essência da Feira Livre junina.

Com imagens registradas neste sábado ensolarado em Brusque, cada foto revela um pouco do ambiente acolhedor, fraterno e alegre que permeou o evento.

