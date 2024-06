Governo de Santa Catarina solicita ampliação da vacinação contra a dengue para o Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) solicitou, nesta sexta-feira, 14, ao Ministério da Saúde (MS), a ampliação da vacinação contra a dengue para a região da Foz do Itajaí. A SES já havia realizado o pedido, por meio de ofício, no dia 26 de abril.

O pedido leva em consideração o cenário epidemiológico de intensa transmissão da dengue no estado, a fim de que seja realizada uma possível ampliação da vacinação contra a doença em SC, priorizando as regiões da Foz do Rio Itajaí. Ainda em abril, a SES justificou o pedido tendo em vista o grande número de casos e óbitos de dengue confirmados no estado no ano de 2024.

“Essa é a segunda vez que fizemos o pedido ao Ministério da Saúde para ampliar a vacinação contra a dengue para a região da Foz do Rio Itajaí que apresenta até o momento 77.195 casos prováveis, com uma taxa de incidência de 9.519 casos para cada 100 mil habitantes e 59 óbitos confirmados. É essencial a ampliação para combater o aumento de casos”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Até o dia 13 de junho, segundo o painel estadual, já foram notificados 341 mil casos prováveis da doença e 256 óbitos, com destaque para a Região da Foz do Rio Itajaí.

Entre as Regiões de Saúde do Estado, a Região da Foz do Rio Itajaí é a Região com o terceiro maior número de casos prováveis, atrás da Região Nordeste e Médio Vale do Itajaí e com o segundo maior número de óbitos registrados, atrás da região Nordeste.

Outras regiões destacadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina com o maior número de casos e óbitos são: Oeste (contemplada recentemente com doses da vacina), Extremo Oeste e Xanxerê. Regiões para as quais a SES solicita que também sejam enviadas doses da vacina.

