VÍDEO – Presidente do Sinseb se manifesta após vereador de Brusque chamar alguns servidores da Saúde de “podres”

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região publicou nesta quinta-feira, 13, uma nota de repúdio às declarações do vereador Rodrigo Voltolini, proferidas durante a sessão da Câmara Municipal de Brusque na última terça-feira, 11. Na ocasião, Rodrigo teria se referido aos servidores municipais da saúde como “podres”.

Na nota, o Sindicato disse que o Estatuto do Servidor é claro em seu Artigo 208: “A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar (…)”.

“Portanto, se há conhecimento de tais práticas, não se pode aceitar a prevaricação dos vereadores, da gestão ou de qualquer outra autoridade. É fundamental que a identificação de servidores que não estejam cumprindo corretamente o exercício de suas funções públicas no atendimento adequado à sociedade brusquense, seja justa e precisa, sem jamais ofender a atuação brilhante de uma categoria guerreira, trabalhadora e honesta”, publicou.

Confira o restante da nota:

“Nosso Sindicato sempre trabalhou incansavelmente para garantir os direitos dos servidores públicos, sem jamais negligenciar a necessidade do cumprimento dos deveres. Rejeitamos categoricamente qualquer generalização desrespeitosa aos servidores públicos municipais.

Repudiamos também a fala do prefeito, que sugere a necessidade de alterar o estatuto para punir ainda mais os servidores públicos. Ressaltamos que a orientação para agendar o atendimento na parte da manhã ou da tarde, conforme a localização da residência do usuário, é verídica, mas partiu da própria secretaria de Saúde do município. Se houve alteração de procedimento no agendamento dos atendimentos, é fundamental que seja melhorado o sistema de comunicação interno, para que todos os servidores das unidades de saúde cumpram com as novas diretrizes, bem como, informem a comunidade brusquense.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região permanece firme no compromisso de defender os direitos e a dignidade de seus associados, ao mesmo tempo em que zela pela prestação de um serviço público de qualidade, pautado no respeito e na ética”.

Além da nota, a presidente do Sinseb, Tânia Mara Vieira Pompermayer, também se manifestou através de um vídeo publicado na conta da entidade no Instagram. Assista:

O jornal O Município separou o momento da fala do vereador em que a palavra “podres” é citada (01:04). Assista:

Discussão é atual

A qualidade do serviço prestado por servidores da área da Saúde de Brusque está sendo discutida atualmente na prefeitura.

Na manhã da quarta-feira, 12, a secretária municipal de Saúde, Thayse Rosa, reuniu-se com o prefeito André Vechi, o vice-prefeito Deco Batisti e representantes de diversos setores do governo para discutir ações voltadas ao atendimento da comunidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Entre as ações decididas estão a instalação de câmeras nas recepções de todas as UBSs, a criação de uma ouvidoria específica para a Secretaria de Saúde, a instalação de placas informativas com o número da ouvidoria e a capacitação contínua dos profissionais com novas orientações.

Motivo

Recentemente, com a implantação do horário estendido e a chegada de novas equipes de profissionais de saúde, a prefeitura relatou ter recebido denúncias de práticas inadequadas por parte de alguns servidores contra pacientes que procuraram atendimento nas UBSs.

Em alguns casos, usuários foram informados de que as respectivas UBSs funcionavam apenas em horários específicos, que havia um limite de senhas e consultas, ou que o atendimento era restrito a determinados turnos, de acordo com a rua de residência, entre outras informações consideradas incorretas pela prefeitura.

Conforme a secretária, as unidades básicas de saúde devem estar disponíveis para a população durante todo o horário de atendimento.

“Em nenhum momento, um paciente deve ser encaminhado de volta para casa sem ser atendido, e todos devem ter seus procedimentos de urgência realizados”.

Penalidades mais duras

Além disso, a prefeitura encaminhará à Câmara de Vereadores um projeto de lei que estabelece penalidades mais duras para servidores que se recusarem a atender pacientes nas unidades, tornando o ato uma infração gravíssima.

“Não vamos mais tolerar servidores que mandam pacientes para casa. Os avanços vêm sendo prejudicados por conta de uma minoria de servidores. Não existe mandar o paciente embora; é uma conduta errada. O paciente precisa ser atendido”, explica o prefeito André Vechi.

“A gente não pode deixar uma minoria de profissionais prejudicar a saúde do cidadão brusquense. Temos que valorizar e respeitar os bons servidores, que são a grande maioria”, finaliza.

Vale ressaltar que, no caso de consultas e procedimentos agendados, o atendimento ocorre no horário e no dia marcado. No entanto, se um paciente chegar à unidade com alguma queixa, ele deve ser atendido conforme a ordem de chegada.

