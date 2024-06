VÍDEO – Após assalto, pedido de socorro de empresária e perseguição, criminosos são presos em Tijucas

Uma ação da equipe tática da Polícia Militar de Tijucas resultou na prisão de dois homens envolvidos em um roubo a comércio na tarde da quarta-feira, 12.

O incidente ocorreu na rua Coronel Buchelle e contou com o apoio de outras unidades policiais, garantindo a recuperação dos bens subtraídos e a segurança da vítima.

Ação policial

Durante patrulhamento de rotina na rua Coronel Buchelle, a equipe do Tático ouviu gritos de socorro vindos da rua Leoberto Leal. Ao se dirigirem ao local, os policiais avistaram dois homens tentando abrir um carro.

Imediatamente, uma mulher em uma loja próxima gritou informando que os mesmos haviam acabado de cometer um roubo em seu estabelecimento.

Tentativa de fuga e prisão

Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos tentaram fugir a pé. A guarnição desceu rapidamente da viatura para realizar a abordagem.

Um dos homens, ao ver que seria interceptado, jogou no chão uma bolsa marrom e dois telefones celulares, objetos que haviam acabado de ser roubados. Com ele, os policiais encontraram R$ 283, dinheiro subtraído da loja, e a chave do carro que ele estava tentando abrir.

O outro suspeito correu, mas foi detido por outra equipe do Tático na rua Coronel Buchelle. Durante a abordagem, ele resistiu, o que resultou no uso de técnicas de imobilização, causando-lhe leves hematomas no rosto. No bolso de sua calça foram encontrados R$ 30, também roubados da loja.

Relato da vítima

A proprietária da loja onde o roubo ocorreu, relatou que estava trabalhando quando os dois homens entraram e a ameaçaram, alegando estar armados. Mantendo uma das mãos sob a camiseta para simular uma arma, eles exigiram todo o dinheiro do caixa, celulares, bolsa e a chave do carro.

Foram agressivos e a empurraram contra a parede, causando lesões em seu braço. Desesperada, ela correu para a rua pedindo socorro, momento em que a guarnição do Tático ouviu seus gritos e agiu prontamente.

Uma testemunha que estava na loja no momento do roubo confirmou o relato da vítima, detalhando as ações dos criminosos e seu comportamento agressivo.

Desfecho e encaminhamentos

Após a contenção dos suspeitos, a situação foi comunicada via rádio, e duas outras guarnições de Tijucas chegaram para dar apoio. Os detidos foram algemados e levados à delegacia de polícia na cidade de Itapema, junto com os objetos roubados.

Um dos suspeitos foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para tratar as lesões causadas durante a abordagem e, posteriormente, entregue à delegacia.

Histórico criminal

Consultados os antecedentes dos suspeitos, verificou-se que ambos possuem uma extensa ficha criminal. Um deles tem passagens por tráfico de drogas e roubo, enquanto o outro é reincidente em tráfico de drogas e outros delitos.

Assista ao vídeo:

