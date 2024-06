Homem confessa que matou próprio irmão que estava desaparecido em Blumenau

O corpo de Elieser Martins Padilha, de 36 anos, foi encontrado em uma região de mata nesta quarta-feira, 12, no bairro Valparaíso, em Blumenau. O irmão de Elieser confessou o crime e se apresentou a Polícia Civil.

A vítima estava desaparecida desde o dia 21 de maio. Segundo a Polícia Civil, por meio da DIC de Blumenau, o corpo do homem foi encontrado enrolado em uma lona na mata, no bairro Valparaíso.

A retirada do corpo do local contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que em seguida foi recolhido pela Polícia Científica. Ainda foi realizada perícia no local do crime e no veículo utilizado no transporte do corpo.

Irmão confessou o crime

O irmão da vítima procurou as autoridades nesta quarta-feira, 12, junto do seu advogado, e confessou em interrogatório. Ele relatou que matou o próprio irmão com golpes de martelo no dia 20 de maio, supostamente por legítima defesa após um desentendimento no interior da residência da família, localizada no bairro Garcia, em seguida, ocultado o corpo.

O homem não foi preso e responde pelo crime em liberdade. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias e motivação do crime de homicídio e ocultação de cadáver. Será também investigado a participação de outras pessoas no crime.

