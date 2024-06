Com Mateus Pivô como possível desfalque, o Brusque recebe o Ceará para partida que começa às 16h deste domingo, 16, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, outros jogadores estão saindo do departamento médico. O quadricolor busca uma vitória para não se distanciar dos times de fora da zona de rebaixamento ou até mesmo já sair dela.

Guilherme Queiróz segue fora, se recuperando de ruptura muscular. O lateral-direito Cristovam também segue no departamento médico. Seu colega de posição, Ronei, não treinou nesta quinta-feira.

Com isto, um provável time titular tem Matheus Nogueira; Diego Tavares, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique; Serrato, Rodolfo Potiguar, Jhemerson (Dionísio); Dentinho, Alex Ruan; Diego Mathias (Wellissol).

O lateral-direito Mateus Pivô deve ficar fora. Ele saiu da partida anterior, contra o Amazonas, sentindo dores. Nesta quinta-feira, 13, no Olaria, fez apenas trabalhos de transição. Olávio, fora dos jogos mais recentes por conta de uma tendinite, fez alguns trabalhos físicos à beira do campo.

Os atacantes Paulinho Moccelin e Keké, assim colo o lateral-esquerdo Luiz Henrique treinaram nesta quinta-feira. Na semana passada, informações do clube davam conta de que Moccelin poderia chegar a 30 dias longe dos gramados por conta de um estiramento muscular na coxa esquerda.

Cartões

Seis jogadores estão pendurados: Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio, Jhemerson, Diego Tavares e Guilherme Queiróz. Não há desfalques por suspensão.

Momento

O Brusque começa a rodada no 19º lugar da Série B. A equipe não vence há dez jogos, sendo duas derrotas pela Copa do Brasil; três empates e cinco derrotas pela Série B.

Para sair do Z-4 ao fim desta rodada, precisa vencer o Ceará e torcer por um empate entre Ituano e Paysandu (sábado, 15, ás 18h). Além disso, precisará que o Botafogo-SP, que tem um jogo a menos, não vença o Vila Nova em casa (domingo, 16, às 11h).

Ceará

O Ceará está começa a rodada sétimo lugar, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, 15 gols marcados e 11 sofridos. Na segunda-feira, 10, perdeu para o Vila Nova do técnico Luizinho Lopes, por 3 a 2, com um gol de pênalti sofrido aos 52 do segundo tempo.

O lateral-esquerdo Paulo Victor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Há seis jogadores pendurados: os zagueiros Ramon e David Ricardo; o lateral-esquerdo Matheus Bahia; o volante Richardson; o meia Lourenço; e o atacante Aylon.

Um desfalque do Ceará é o técnico Vágner Mancini, que não estará à beira do campo porque foi expulso na partida anterior. O goleiro Richard se recupera de estiramento muscular.

Um time possível tem Bruno Ferreira; Raí Ramos, David Ricardo, Jonathan Jesus, Matheus Bahia; De Lucca, Richardson (Jean Irmer); Lourenço, Aylon (Jorge Recalde); Facundo Barceló e Erick Pulga.

Arbitragem

O trio é paulista. Matheus Delgado Candançan apita a partida, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza. Célio Amorim (SC) é o quarto árbitro.

O VAR também é paulista, com Thiago Duarte Peixoto (SP) no comando, auxiliado por Herman Brumel Vani.

Brusque x Ceará em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

