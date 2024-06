Brusque recebe quase R$ 900 mil para investir em saúde pública; prefeitura quer destravar fila de consultas

O município de Brusque recebeu a quantia de R$ 890 mil de uma emenda parlamentar do deputado federal Gilson Marques (Novo-SC). A quantia será destinada a exames e consultas médicas, para reduzir as filas de espera no município. O valor custeará 90% do credenciamento. No momento, a emenda já está empenhada, e logo estará na conta da Secretaria de Saúde.

De acordo com a Prefeitura de Brusque, a iniciativa prevê a realização de 7.163 ultrassonografias em formato de mutirão, permitindo que os pacientes tenham acesso mais rápido a esses exames essenciais. Além disso, serão disponibilizadas 6.922 consultas nas especialidades com maior demanda reprimida, que incluem ortopedia, fonoaudiologia, endocrinologia e pediatria.

Com a emenda, a Secretaria de Saúde espera atender aproximadamente 14 mil pessoas. Além dessas ações, a Secretaria de Saúde está em fase de negociação com o Hospital Dom Joaquim para organizar um mutirão de consultas vasculares, exames de ecodoppler e tratamentos de espuma.

