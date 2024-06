Reitor de seminário em Brusque é nomeado bispo de Rio do Sul pelo papa Francisco

O papa Francisco nomeou o padre Adalberto Donadelli Júnior, reitor do Seminário Filosófico São Francisco Xavier, em Brusque, como bispo da Diocese de Rio do Sul. A nomeação foi formalizada pelo papa nesta sexta-feira, 7.

Pelas redes sociais, o seminário, que pertence à Diocese de Joinville, parabenizou o sacerdote pela nomeação. De acordo com o seminário, o ato foi comunicado pela Nunciatura Apostólica no Brasil, uma representação diplomática do Vaticano.

“A Diocese de Rio do Sul está vacante desde a transferência de dom Onécimo Alberton, até então bispo diocesano, para bispo-auxiliar na Arquidiocese de Florianópolis, no dia 1º de novembro de 2023”, escreveu o seminário São Francisco Xavier nas redes sociais.

O padre tem 49 anos e é natural de Paranavaí (PR). Entre várias funções que exerceu na Igreja Católica, Adalberto foi pároco das paróquias São João Batista, em Garuva, e São Luiz Gonzaga, em Araquari, ambas no Norte do estado. Além disso, foi pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Joinville.

CNBB parabeniza novo bispo

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação a Adalberto Donadelli Júnior. O texto é assinado pelo presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre, e outros integrantes da entidade. Confira a nota na íntegra:

Saudação ao novo bispo da Diocese de Rio do Sul

Estimado irmão, monsenhor Adalberto Donadelli Júnior,

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolhe com alegria a notícia de sua nomeação para a Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, e manifesta gratidão ao santo padre, o papa Francisco, em continuar a oferecer pastores para o rebanho das igrejas particulares de nosso país.

Tendo contribuído em diversas funções na Diocese de Joinville, especialmente no ensino em universidades e no seminário diocesano, o irmão é chamado agora ao ministério episcopal na igreja particular de Rio do Sul.

Possa o exemplo de São João Batista, padroeiro de Rio do Sul, ser inspirador de seu novo ministério, especialmente no sentido de ser aquele que anuncia a vinda do filho de Deus e, quem, em um gesto de humildade, disse não ser digno de desatar a correia das sandálias de Cristo, reconhecendo a grandeza de Jesus na história da salvação.

