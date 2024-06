Uma das várias mudanças nas escalações do Brusque desde a chegada do técnico Luizinho Vieira é a entrada do zagueiro Maurício, de 33 anos. Titular nas três partidas sob o comando do novo treinador, o atleta dá sequência à sua segunda passagem pelo Brusque. Em 2016, fez 16 jogos no Catarinense, com dois gols marcados.

“Estou feliz com a sequência na equipe titular, mas o mais importante é o coletivo. Temos que voltar a vencer o mais rápido possível para sair dessa situação incômoda na tabela”, comenta o zagueiro.

Sua contratação foi anunciada em 2 de abril, após passagem pela Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Até a estreia, na derrota por 4 a 2 diante do Atlético-GO, em Goiânia, foi relacionado em seis partidas, sem sair do banco. O zagueiro relata que tem se sentido bem no quadricolor. “Estou totalmente adaptado; todos do clube me receberam bem e isso facilitou na adaptação.”

Diante do Amazonas, em partida que começa às 17h deste sábado, 8, no estádio Carlos Zamith, Maurício espera conquistar sua primeira vitória neste retorno ao Brusque. “Será um jogo difícil. Na Série B, não há jogo fácil. Vamos jogar fora de casa e sabemos da qualidade da equipe do Amazonas. Mas vamos nos preparar muito bem para fazer um grande jogo.”

