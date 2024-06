O Brusque lançou, no início desta semana, o seu novo plano de sócio-torcedor, com novas formas de pagamento, clube de vantagens e gestão por empresa contratada. Indisponível em versões anteriores, o plano anual de sócio agora pode ser parcelado em até 12x no boleto bancário.

Há quatro modalidades diferentes: prata e ouro individuais e prata e ouro família. Os planos prata permitem acesso aos jogos do Brusque como mandante em arquibancada descoberta. Os planos ouro são referentes à arquibancada coberta. Nos planos família, é possível adicionar até dois dependentes pela metade do preço.

O gerente de comunicação e marketing do Brusque, Thiago Osório, relata que serão feitas adaptações quando o quadricolor voltar a jogar no Augusto Bauer. Haverá mais diferenças entre setores, já que a antiga arquibancada atrás do gol passou a ser coberta e está prevista a instalação de arquibancada metálica.

“Quando jogarmos aqui, vamos adequar os planos e criar novos para poder atender o torcedor. Provavelmente teremos um plano super acessível na descoberta”, cogita Osório.

Por padrão, os novos planos de sócio-torcedor têm um clube de vantagens que envolvem descontos e benefícios em lojas, produtos e serviços de diversas áreas, desde roupas esportivas e farmácias até animais de estimação e eletrodomésticos. O Brusque começa a construir um clube de vantagens local.

“Estamos cadastrando. Qualquer empresa que queira fazer parte [do clube de vantagens local] só entrar em contato com a secretaria do clube e informar qual desconto será oferecido. A empresa recebe um link com login e senha para conferir se o sócio-torcedor que pedir pela vantagem está adimplente com seu plano”, explica o dirigente.

O contrato com a Dataclick, empresa responsável pela gestão do programa sócio-torcedor por meio da plataforma Torcedor de Vantagens, tem duração de três anos.

Benefícios

– Acesso livre na arquibancada descoberta (prata) ou na arquibancada coberta (ouro) em jogos com mando do clube;

– Clube Parceiro de Vantagens Sócio Bruscão;

– Participação em promoções, experiências, sorteios e ações exclusivas;

– Descontos exclusivos em produtos oficiais;

Acesso por meio do App oficial Sócio Bruscão;

Central de Atendimento pelo site oficial do Programa;

Prata: R$ 49,90/mês

Ouro: R$ 99,90/mês

Prata família: R$ 49,90/mês + R$ 24,95/mês por dependente (máximo de dois dependentes por plano)

Ouro família: R$ 99,90/mês + R$ 49,95/mês por dependente (máximo de dois dependentes por plano)

Taxa adicional de R$ 25 para cada kit de boas-vindas, com carteirinha personalizada, certificado e adesivo oficiais.

Formas de pagamento

Prata

– Anuidade à vista no cartão ou boleto: R$ 538,92 (desconto de 10%)

– Anuidade parcelada no cartão de crédito em até 12x de R$ 49,90 (R$ 598,80 total)

– Anuidade parcelada no boleto em até 12x de R$ 49,90 (R$ 598,80 total)

– Recorrente – assinatura com parcelas mensais de R$ 49,90

Ouro

Formas de pagamento:

– Anuidade à vista no cartão ou boleto: R$ 1.078,92 (desconto de 10%)

– Anuidade parcelada no cartão de crédito em até 12x de R$ 99,90 (R$ R$ 1.198,80 total)

– Anuidade parcelada no boleto em até 12x de R$ 99,90 (R$ R$ 1.198,80 total)

– Recorrente – assinatura com parcelas mensais de R$ 99,90

